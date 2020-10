Linux Mint 20.1 Ulyssa, un’App tutta nuova e un bug critico su Mint 19

Clem Lefebvre quest’anno anticiperà Babbo Natale e verso la metà di dicembre ci regalerà Linux Mint 20.1 Ulyssa. Il diretto successore di Linux Mint 20 Ulyana è stato annunciato sul blog ufficiale da pochi giorni. Il nome, Ulyssa, prosegue la tradizione che vede l’ordine alfabetico nei codename scelti per Mint. Si baserà su Ubuntu 20.04.1 Focal Fossa, che include diversi aggiornamenti rispetto alla release di aprile, ma non un nuovo HWE.

Quali saranno le principali novità?

componenti e package aggiornati;

accelerazione video hardware abilitata per impostazione predefinita in Celluloid . Ciò dovrebbe garantire maggiore fluidità e un utilizzo ridotto della CPU;

. Ciò dovrebbe garantire maggiore fluidità e un utilizzo ridotto della CPU; migliorie all’utility Driver Manager che sarà basata su PackageKit.

Linux Mint 20.1 Ulyssa vedrà anche un aggiornamento del tema Mint-Y, con bottoni ingranditi nelle titlebar.

Linux Mint

Veniamo ora alle novità di carattere generale che riguardano il mondo Linux Mint.

La prima vede Chromium protagonista. Il team fornirà gli aggiornamenti del browser direttamente nei repository ufficiali della distro.

Da segnalare poi il prossimo arrivo di “Sticky Notes“, un progetto seguito da Stephen Collins. Questa nuova app consentirà di creare post-it e di organizzarli in gruppi. Assomiglia un po’ alla To-Do App di GNOME. Le note sono visibili sul desktop e possono essere visualizzate o nascoste rapidamente utilizzando l’apposita icona della barra delle applicazioni. L’app è ancora in Alpha ed è sviluppata specificatamente per Mint, anche se probabilmente sarà utilizzabile anche altrove (esattamente come Warpinator). Se intendete provarla potete farlo scaricandola dalla pagina ufficiale GitHub.

Cresce anche il progetto WebApp Manager. Grazie alle segnalazioni di bug il software è stato migliorato sensibilmente e ora è molto più stabile.

Infine una cattiva notizia. È stato rilevata una critical regression legata ad un aggiornamento inviato su Linux Mint 19 questa settimana (base-file, update 19.0.2). L’aggiornamento interrompreva il caricamento del sistema e Timeshift non è stato in grado di risolverlo. Il giorno successivo al pasticcio l’update è stato ritirato. Sul forum ufficiale è stata pubblicata la procedura da seguire per risolvere il problema.

Seguiteci sul nostro canale Telegram, sulla nostra pagina Facebook e su Google News. Nel campo qui sotto è possibile commentare e creare spunti di discussione inerenti le tematiche trattate sul blog.